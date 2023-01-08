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Без отопления в Смоленске осталась 31 тысяча человек

Почти 300 жилых домов в Смоленске, в которых проживает 31 тысяча человек, остались без отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии, следует из сообщения ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, аварийное отключение произошло в трех районах Смоленска из-за утечки сетевой воды на улице Соболева и обнаруженной течи из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической.

«В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности, с населением 31 000 человек. Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"», - приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что в зону отключения попали 48 социально значимых объекта.

В настоящее время прокуратура региона организовала проверку по факту коммунальной аварии в отношении ресурсоснабжающих организаций. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка оперативности устранения причин и последствий коммунальной аварии, а также приняты меры к перерасчету платы за коммунальные услуги населению, отмечает надзорный орган.