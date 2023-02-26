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В России и мире

Трех подозреваемых в суши-терроризме арестовали в Японии

09.03.2023 14:00|ПсковКомментариев: 0

Полиция Японии арестовала трех человек, подозреваемых в суши-терроризме.

Все трое задержанных принадлежат к одной компании посетителей суши-ресторанов. Их подозревают в нарушении правил гигиены и общественного порядка в связи с распространившимся в последнее время флешмобом в соцсетях, в рамках которого пользователи приходят в конвейерные суши-рестораны (кайтэн-дзуси) и портят чужую еду, находящуюся в общем доступе, пишет «Газета.ru».

Один из-задержанных - 21-летний молодой человек, предположительно сделавший глоток соевого соуса из общей бутылки в ресторане кайтэн-дзуси Kura Sushi в городе Нагоя. Также полиция взяла под стражу 19-летнего юношу и 15-летнюю девушку — их подозревают в том, что они помогли выпившему из бутылки молодому человеку распространить в Сети 10-секундный ролик.

Ролики, на которых жители Японии мажут слюной чужие суши или пьют из общих чашек в заведениях кайтэн-дзуси, где заказанные посетителями блюда движутся по общему конвейеру, стали набирать популярность в соцсетях в феврале. Это привело к падению числа посетителей этих ресторанов, что вызвало угрозу обрушения индустрии, оценивающейся в 740 млрд йен (​​$5,7 млрд).

Теги: #суши
Источник: Псковская Лента Новостей
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