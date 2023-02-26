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Врачи удалили иголку из легкого 11-летнего россиянина, вдохнувшего её два года назад

Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону удалили из легкого ребенка иголку, которую он вдохнул два года назад, сообщил региональный Минздрав.

По информации учреждения, 11-летний мальчик поступил в медучреждение с высокой температурой и болью в груди. Обследование выявило наличие инородного тела в правом легком.

«Ребенок признался: два года назад он вдохнул иголку — портновскую булавку — и никому об этом не сказал», — приводят сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в течение двух лет мальчика ничего не беспокоило. Однако за это время иголка успела капсулироваться в базальных сегментах правого легкого.

«Здесь было два варианта: либо инородное тело обнаружишь пальцами и удалишь, либо придется удалять сегмент легкого, в котором прячется инородное тело, что, конечно, в будущем негативно скажется на здоровье ребенка», — прокомментировал случай заведующий хирургическим отделением больницы Глеб Новошинов.

Он отметил, что хирург Калуст Франциянц благодаря многолетнему опыту смог тактильно обнаружить инородное тело и удалить его. Операция прошла успешно, ребенок идет на поправку.