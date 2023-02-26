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В Японии умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер в Японии в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Писатель скончался еще 3 марта, однако сообщение об этом появилось только спустя 10 дней. В издательстве сообщили, что семейные похороны уже состоялись.

Писатель стал Нобелевским лауреатом в 1994 году «за то, что с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». Оэ стал вторым японским литератором — нобелевским лауреатом, пишет «Парламентская газета».