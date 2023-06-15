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Парад пяти планет можно будет увидеть 17 июня

Парад (выравнивание) планет произойдет 17 июня. Данное астрономическое событие отличается зрелищностью и представляет собой явление, в ходе которого несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30°. Об этом сообщает портал Starwalk Space.

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Рано утром 17 июня Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдать за явлением смогут жители всей Земли невооруженным глазом. При этом есть вероятность того, что Нептун и Уран будет сложно увидеть.

Для того чтобы разглядеть космическое событие, необходимо выбрать правильное время: следует узнать время рассвета в месте вашего нахождения и начать наблюдать как минимум за час до него, пишет РБК.

Одним из первых на небе взойдет Юпитер — за ним можно будет наблюдать уже в середине ночи с 16 по 17 июня. С помощью бинокля удастся разглядеть Нептун, который будет примерно на 10° ниже первой планеты в созвездии Рыб. Спустя некоторое время небо украсит сияние Юпитера и Урана, а самым последним у горизонта появится Меркурий.

При наблюдении за планетами важно убедиться, что вы смотрите именно на планеты, а не на звезды. Отличить их можно по одному важному признаку: планеты светятся беспрерывно, тогда как звезды мерцают.

Незадолго до этого еще одно завораживающие космическое явление озарило небо ряда российских регионов. В ночь с 23 на 24 апреля жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода могли наблюдать северное сияние. Эффектное явление природы вызвала прошедшая накануне мощная магнитная буря.