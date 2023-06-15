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Выпускник в Петербурге получил штраф за бумажку на ЕГЭ

Петербургского выпускника оштрафовали за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 июня.

На экзамене по истории 5 июня у молодого человека заметили бумажку. Как рассказал сам выпускник, он всегда носит с собой чистые куски бумаги, на них он записывает английские слова. Во время экзамена парень решил записать задания из контрольно-измерительных материалов на бумажку. Это посчитали за шпаргалку, пишет FlashNord.

Выпускнику назначили штраф в 3 тысячи рублей.