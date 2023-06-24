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Мэр мексиканского города женился на крокодиле

02.07.2023 20:12|ПсковКомментариев: 0

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу, передает агентство Франс Пресс.

Виктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени La Niсa Princesa («Девушка-принцесса») перед тем, как жениться на ней. Фото: Rusvel Rasgado

«Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу», - приводит сообщение агентства РИА Новости.

Целью такого необычного «брачного союза» является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.

В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием «невесте» завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Также крокодил получил имя «Алисия Адриана».

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», - сказал мэр города.

Теги: #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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