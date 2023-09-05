В России и мире

Рост заболеваемости COVID-19 отметили в России и мире

Заболеваемость коронавирусом вновь начала расти как в России, так и по всему миру. Так, за прошедшую неделю в стране было выявлено на 31% больше больных, чем неделей ранее.

Госпитализация потребовалась 172 больным. Скончались 16 пациентов. Больше всего больных выявлено в 53 регионах страны, в том числе Москве, где за неделю коронавирус диагностировали у 1857 человек, пишет RuNews24.

По данным ВОЗ, с 31 июля по 27 августа в мире было зарегистрировано 1,4 млн новых случаев COVID-19. Количество жертв составило 1,8 тыс. человек.