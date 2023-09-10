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Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила

Женщина, не подозревая о беременности, родила здорового ребенка в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области в своем официальном Telegram-канале.

Около 00.00 в городскую больницу №8 обратилась женщина с жалобами на нестерпимую боль в животе. Сама она подозревала у себя миому матки и асцит. Однако медики сразу поняли, что женщина ошибается насчет своего состояния. Через час она родила крепкого здорового малыша весом 3,5 кг, пишет RuNews24.

Женщина выносила ребенка положенный срок, не подозревая о своей беременности. Женщину с младенцем перевели в родильное отделение. Состояние обоих хорошее.