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Полиция американского Балтимора реагирует на стрельбу в местном университете

Несколько человек были ранены во время стрельбы недалеко от Государственного Университета Моргана в Балтиморе (штат Мэриленд), сообщают американские СМИ.

Есть «предварительное сообщение о четырех раненых людях» где-то на территории университета, сообщил CNN директор по коммуникациям пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт.

По данным полиции Балтимора, речь идет о многочисленных жертвах, их количество пока не известно, сообщает телеканал NBC News.

И полиция, и университет призвали тех, кто находится в кампусе, найти укрытие и избегать этого района, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время ведется активное расследование, связанное с сообщением о выстрелах на территории кампуса или вблизи него. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района», - говорится в предупреждении университета.

На кадрах, опубликованных филиалом CNN WJZ, видно, как несколько машин экстренного реагирования окружают оцепленное здание студенческого общежития.