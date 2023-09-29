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Госдума одобрила закон об отмене информирования Совет Европы о военном положении

Госдума одобрила федеральный конституционный закон, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в РФ военного и чрезвычайного положений.

По действующему законодательству, в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, которое связано с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений, пишет ТАСС.

Одобренный Госдумой закон исключает из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняет только положения об информировании генсекретаря ООН. Также из закона «О чрезвычайном положении» исключается норма о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.