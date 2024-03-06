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«Единая Россия» поздравит женщин с 8 Марта по всей стране

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 Марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. "Единая Россия" здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Адамчук подчеркнул, что в Псковской области партийцы традиционно поздравляют женщин с 8 Марта. «В этом году в Штабе общественной поддержки Псковской области для жен и мам участников СВО и жительниц региона мы организовали праздничный концерт с участием известного на всю страну ансамбля "Голубые молнии", участники которого выступали как на больших сценах, так и на передовой», – анонсировал Максим Адамчук.

«Кроме этого, партийный десант накануне праздника отправится в гарнизонный госпиталь, где подарит цветы и угостит пирогами медицинский персонал учреждения, который ежедневно ухаживает за ранеными на СВО бойцами и помогает им встать на ноги», – отметил руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России». Он добавил, что также во всех местных отделениях партии Псковской области будут организованы поздравления женщин и праздничные мероприятия.