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В России и мире

В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией

25.03.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией, сообщает издание Yle.

«Если деревня Нуйямаа опустеет, то это будет посланием за границу, что тут тихо и сюда легко добраться», — пожаловался опрошенный журналистами местный житель.

Обозреватели утверждают, что проживающие у границы финны помогали пограничникам отслеживать незаконное пересечение границы, но из-за оттока людей из этих регионов ситуация может обостриться, пишет РИА Новости.

Заместитель командующий погранслужбой Восточной Финляндии также отметил, что ограждение на границе и системы наблюдения не смогут полностью заменить помощь местных жителей.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.

Теги: #финляндия
Источник: Псковская Лента Новостей
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