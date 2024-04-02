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Почти 100 человек пострадало в результате землятресения на Тайване

Землетрясение, произошедшее в среду на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет, заявил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

Два землетрясения произошло неподалеку от Тайваня. Первые толчки сейсмологи зарегистрировали с мощностью в 7,5 баллов, вторые — 6,6.

Жители делятся кадрами последствий стихии. Разрушен ряд зданий. Оповещение о цунами сработало в Японии. Местные метеорологи предупредили население о приближении стихии. Власти в районе префектуры Окинавы рекомендуют людям эвакуироваться.

Фото: Telegram-канал Mash

Следом ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 произошло к востоку от Тайваня, сообщили в метеослужбе. Жителей японского острова Исигаке просят найти наиболее высокое и удалённое место от побережья в связи с приближением цунами, сообщается в Telegram-канале Mash.

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 4, пострадавших до 97, пишет газета China Times со ссылкой на пожарную службу

«Землетрясение 21 сентября 1999 года, известное как "Землетрясение 921", произошло в городе Цзицзи. Тогда в результате стихии погибли более 2,4 тысяч человек, 11,3 тысячи получили ранения, около 100 тысяч человек остались без домов», - напомнило РИА Новости.