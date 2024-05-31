В России и мире

Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию

Сразу три страны Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самые заметные темпы снижения показала Мальта.

Заметнее всего экспорт в денежном выражении увеличил Кипр - на 13%, до 15,6 миллиона евро. Большую часть этого объема (15,2 миллиона евро) составили суда, лодки и яхты. Причем за год их поставки выросли сразу на 19,3%.

На втором месте расположилась Португалия, чьи товарные поставки за год увеличились на 7%, составив 24,5 миллиона евро. В основном эта страна продавала России различного рода напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), а также обувь (11,3%).

Ирландия оказалась на третьем месте по темпам наращивания экспорта (до 136,5 миллиона евро), показав положительную динамику в 5%. Основные поставки пришлись на неорганическую химию (38,6%), фармацевтическую продукцию (36,9%) и оптическое оборудование (10%).

А самый заметный темп снижения экспорта показала Мальта - на 97%, до 3,8 тысячи евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. Основную часть этого объема составили поставки живых животных.

При этом в абсолютном выражении лидером снижения экспорта стала Германия, несмотря на это оставшись крупнейшим торговым партнером России. В первом квартале она сократила свои показатели экспорта на 32% в годовом выражении, или на 888,5 миллиона евро, до 1,9 миллиарда евро. В основном Россия закупала там фармацевтическую продукцию (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), а также оптическое оборудование (10%).