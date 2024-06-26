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Пять сильных вспышек зафиксированы в среду на Солнце - ученые

Пять вспышек класса М произошли на Солнце в среду, сообщили в Институте прикладной геофизики им. Федорова.

«17 июля в 00:24 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3753 (N10W34) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 34 минуты. 17 июля в 02:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3744 (N17W09) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 31 минута», - говорится в сообщении на сайте института.

Также были зарегистрированы вспышки M5.0/2B, M3.4 и M1.2, которые сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Вспышка M1.2 была самой продолжительной и составила 36 минут, вспышка M5.0/2B продолжалась 30 минут, а M3.4 - 12 минут, отметили ученые.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури, пишет «Интерфакс».