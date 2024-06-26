В России и мире

Россияне теряют деньги из-за игр, обещающих быстрые заработки на крипте

В Сети активно развиваются проекты формата Play2Earn, что в переводе на русский «играй, чтобы зарабатывать». Жертвами этих игр стали уже тысячи пользователей Telegram. Дело в том, что отсутствие полноценных регуляторов и традиционных для классических игр форматов внешнего контроля привело к тому, что кибермошенники стали активно подделывать игры и связанные с ними услуги.

Росфинмониторинг уже прорабатывает законодательное регулирование оборота цифровой валюты. Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин предупреждает, что одна из популярных сегодня схем — кража Telegram-аккаунтов. За первое полугодие 2024 года специалисты его компании зафиксировали более 16 тыс. ресурсов, которые ориентированы на это мошенничество.

Часто взломанные аккаунты становятся источником ценной информации, пишут «Известия». В папке «Избранное» мошенники могут найти конфиденциальные данные: пароли, реквизиты банковских карт и фото документов, которые после используют для дальнейших мошеннических действий.