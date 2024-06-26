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Врач назвал фрукты и ягоды, в которых больше всего сахара

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников рассказал, какими фруктами и ягодами лучше не злоупотреблять из-за большого количества сахара в плодах.

«Люди, которые боятся повышения сахара в крови, выбирают кислые фрукты, интуитивно полагая, что там меньше сахара. На самом деле ориентироваться нужно не на вкус фрукта или ягоды, а на гликемический индекс. Чем он выше, тем менее фрукт полезен для людей, склонных к избыточной массе тела и сахарному диабету, и тем меньше его стоит включать в рацион», — пояснил Березников.

По словам специалиста, лучше не злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35. В категорию входят киви, актинидия, крыжовник, голубика, черника, виноград, хурма, банан, дыня, ананас, арбуз, а также все цитрусовые. Все, что ниже 35 — можно есть каждый день.

Фрукты и ягоды с гликемическим индексом ниже 35: авокадо (10 единиц), вишня (25 единиц), клубника (25 единиц), малина (25 единиц), груша (30 единиц), абрикос (34 единицы), пишет РИА Новости.

«Фрукты и продукты с высоким гликемическим индексом могут привести к ожирению и сахарному диабету второго типа. Всему причиной нарушение правильной секреции инсулина. Продукты с гликемическим индексом выше 70, например, фруктовый мармелад, сухофрукты, способны быстро и в больших количествах увеличивать содержание глюкозы в крови. Причем так же быстро и заканчивается поступление сахара в кровь», — отметил врач.

Он добавил, что с учетом скорости и объемов поступающей глюкозы инсулина организм секретирует больше, чем нужно для этого объема сахара. Если это происходит систематически, то количество инсулина, выделенное в кровь сверх необходимого, начинает проявлять метаболические эффекты.