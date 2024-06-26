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В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы

05.08.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения, поэтому следует проверять список установленных приложений, среди них могут оказаться те, которые пользователь сам не устанавливал, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Анализ установленных приложений. Шпионские программы часто маскируются под безобидные или системные приложения. Просмотрите список установленных приложений: среди них могут оказаться те, которые вы не устанавливали. Особое внимание уделите приложениям с неизвестными или неузнаваемыми иконками и именами. Если вы обнаружили что-то подозрительное, удалите это приложение оперативно», — сказал он.

Депутат посоветовал использовать специализированные антивирусные программы и утилиты для обнаружения шпионского ПО. Многие разработчики предлагают антивирусные решения, которые могут обнаружить и удалить шпионские программы, добавил Немкин.

«Регулярное сканирование смартфона с помощью таких утилит поможет сократить риск быть прослушанным. При этом важно использовать только проверенные и надежные антивирусные программы от известных производителей, чтобы избежать установки фальшивых или вредоносных», - отметил он.

Депутат также считает, что нужно регулярно обновлять приложения, так как производители смартфонов и разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления, которые исправляют уязвимости и повышают уровень безопасности устройств, пишет РИА Новости.

«Убедитесь, что на вашем смартфоне установлены все последние обновления операционной системы и приложений. Следуя этим шагам, вы сможете значительно снизить риск прослушки. Важно помнить о регулярной проверке устройства и соблюдении основных правил цифровой безопасности, чтобы минимизировать угрозы», - заключил он.

Теги: #шпионаж
Источник: Псковская Лента Новостей
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