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В России и мире

Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников

05.08.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Ранее Яна Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке, пишет РИА Новости. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе.

«Учитывая изложенное, Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации», - говорится в письме.

В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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