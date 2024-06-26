В России и мире

Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт

Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в интервью президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

Как он отметил, после введения западных санкций в отношении российской нефтяной отрасли ее экспортные поставки не сокращались существенным образом.

«Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься», - сказал Генадий Шмаль.

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, «можно констатировать, не сработал, полностью провалился», заметил он, добавив, что Россия сегодня продает свою нефть с немалым дисконтом, но цена в результате все равно выше потолка, в среднем 65-70 долларов, пишет РИА Новости.

«Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны», - добавил Генадий Шмаль.