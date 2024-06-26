В России и мире

В Госдуме напомнили россиянам о льготах для многодетных семей к 1 сентября

Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

"Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот", — перечислила она.

Бессараб также напомнила, что в стране недавно вступил в силу закон, позволяющий родителям использовать остаток средств от маткапитала. Так, если он не превышает десять тысяч рублей, эти деньги можно использованы для подготовки ребенка к учебному году, пишут «РИА Новости».

Профсоюзы, политические партии и различные общественные организации также организуют множество акций в преддверии 1 сентября, заключила политик.