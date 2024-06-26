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Шмаков покинет пост председателя ФНПР спустя 30 лет работы

29.10.2024 17:04|ПсковКомментариев: 0

XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России внес изменения в Устав ФНПР, учредив в составе руководства профобъединения должность президента и избрал на эту должность Михаила Шмакова. Об этом сообщает Telegram-канал федерации.

До этого на профсоюзном форуме Шмаков прекратил свои полномочия председателя ФНПР. Он был председателем профобъединения более 30 лет.

Председателем ФНПР избран Сергей Черногаев, до этого голосования он был зампредом объединения, пишет «Интерфакс»

ФНПР - крупнейшее в стране профсоюзное объединение, в членских организациях состоят около 20 млн человек.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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