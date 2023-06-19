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Более 20 тысяч бутылок вина продали на эногастрономической ярмарке в Пскове

Более 20 тысяч бутылок вина продали на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. Об этом руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам ярмарки 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году ярмарка прошла с большим успехом, с прогрессом, относительно прошлого года. Нам удалось качественно улучшить проведение, ярмарка набирает популярность. В этом году нам удалось продать 20 619 бутылок вина, в сравнении с пятнадцатью тысячами прошлого года», - отметил Павел Майоров.

По его словам, в мероприятиях в шатре «Винология» приняли участие 1032 человека, из которых 152 человека получили паспорт «Амбассадор российского вина».

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 17 по 25 июня. На ней можно было продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

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