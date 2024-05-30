Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится сегодня в псковской филармонии

Концерт, приуроченный к 130-летию поэта Сергея Есенина, состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ.
В исполнении лауреата «Золотого Софита» (Санкт-Петербург), актёра Николая Яковлева прозвучат строки известных сочинений поэта: «Письмо к матери», «Письмо к женщине», отрывок из поэмы «Чёрный человек».
«Его исполнению присущи любовь к слову, внимательное отношение к каждой строчке», - добавили в БКЗ.
Отмечается, что с ранних лет Сергей Есенин впитывал красоту родной природы, мелодичность народных песен.
«Именно эта глубинная связь с Родиной является главной струной его поэзии», - подчеркнули в филармонии.
В исполнении ансамбля русской музыки «Псков» прозвучат обработки народных песен, а также обработки известных песен А. Евстафьева на стихи С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». В исполнении солистов ансамбля А. Либа, Е. Фединой, Н. Александровой прозвучат народные песни и песни на стихи Есенина.
«Программа "Знакомый ваш Сергей Есенин" — это шаг к сохранению его наследия и укрепления связи между поколениями», - подытожили в филармонии.