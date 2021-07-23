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Сцена / Концерты

Оперный певец Альберт Жалилов: Проект «Золото Вены» - нечто особенное

03.08.2021 12:06|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Золото Вены» Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского состоится 6 августа на террасе отеля «Покровский» . Солистами концерта станут оперная певица Мариинского театра Виолеттой Лукьяненко и заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов. В преддверии концерта он рассказал о проекте «Золото Вены», своем отношении к эстрадной и оперной музыке, о выборе в творчестве, педагогах и способах погружения в глубину музыки.

 

Альберт Жалилов – один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец, актер, чьи сольные концерты с успехом прошли уже более чем в 120 городах России, Европы, Азии и Африки, охватили уже 23 страны. Знание нескольких иностранных языков позволяет ему находить контакт со зрителями в любой точке мира, достойно представляя Россию на самых высоких уровнях. Артист принимал участие в нескольких ТВ-проектах телеканала «Россия» («Главная сцена», «Народный артист», «Танцы со звездами»). Кроме того, он постоянно участвует в программе «Романтика Романса» на телеканале «Культура».

- Альберт, вы являетесь одним из ведущих исполнителей России в жанре классическая эстрада и в то же время исполняете оперу. В программе концерта «Золото Вены» заявлены произведения венских классиков. Поделитесь, вам больше нравится исполнять классический оперный репертуар или популярные эстрадные песни?

- Моя творческая жизнь начиналась все-таки с эстрады. Когда я был подростком, мне нравилась эстрада, но все равно это была классическая эстрада – это Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра. Потом, когда тебе хочется копать глубже и искать более глубинные смыслы в музыке, приходишь к классике. Но даже в консерватории я мечтал о том, чтобы у меня была активная концертная деятельность, что в общем-то и происходит сейчас.  Но творчество предполагает поиск, поэтому ты все время в поисках, ты все время ищешь, ты все время хочешь пробовать новое. И поэтому приходишь к осознанию ценности оперных спектаклей, от которых, может быть, некоторое время назад  всячески отказывался. Это естественный процесс. Тебе становится очень интересно, потому что ты понимаешь, что для развития должен все время себя проверять, все время ставить для себя более сложные задачи. И, конечно, опера в целом и наш проект «Золото Вены» ставят эти сложные задачи. Например, сейчас мы будем петь Малера, Шуберта. Музыка очень тонкая, которая требует проживания смыслов, нюансов произведения, чувствования гармоний, и в то же время филигранную вокальную технику. Поэтому эта программа требует особой подготовки, особого настроя.

Что больше нравится? Наверное, периодами: когда-то больше нравятся концерты, когда-то опера, когда - то драматические спектакли. Как говорил мой педагог в Италии на одном из занятий, когда у меня был вопрос, какой голос у меня – все-таки высокий бас, как я выпускался из консерватории, или баритон – он мне сказал, ты слишком много думаешь об этом, думай о себе, как о голосе, ты человек-голос, и ты этим голосом можешь выражать определенные чувства, эмоции и делиться со зрителем, поэтому думай об этом, развивай свой голос во всех направлениях и получай удовольствие от этого. И я этому совету следую, поэтому мне просто нравится петь!

- Вы окончили юридический факультет с красным дипломом, но все-таки выбрали творчество, которое стало вашей жизнью. Почему именно вокал? Исполнение или сочинение музыки вас не привлекало?

- Меня никогда не привлекало именно инструментальное исполнительство в качестве профессии, хотя я занимался и скрипкой, и гитарой. И сейчас я наслаждаюсь выступлениями с великолепными пианистами, оркестрами, и у меня ни разу за все это время не возникло желания самому сесть за инструмент, хотя я мог бы. Почему именно вокал? Наверное, потому что вокал – это непосредственное выражение нашего внутреннего мира. Вокалисту не нужен посредник. Пианисту нужен рояль, скрипачу нужна скрипка, баянисту нужен баян, вокалисту ничего не нужно. Он может петь а капелла вообще без инструментов, и это будет убедительно и интересно. Вот эта изначальность вокала, приближенность к тому, что ты ощущаешь, максимальная приближенность к этим чувствам, и в то же самое время сложность передать через вокал эти чувства, чтобы не обмануть. Вот, может быть, это меня привлекло. И конечно, повлияли педагоги, которые, прослушивая меня, говорили, что Вам обязательно нужно петь. Но, как Вы правильно сказали, я пошел такой извилистой дорогой. Закончил юридический факультет, я очень этого хотел, мне очень нравится юриспруденция до сих пор, но все-таки творчество, как призвание, победило профессию. То есть профессия – это юриспруденция, а творчество – это и профессия, и призвание. А по поводу сочинения музыки, я ее сочиняю периодически, даже в прошлом году у нас вышло несколько песен в моем исполнении на всех музыкальных площадках – это классическая эстрада. Но сказать, что я вижу в этом какую-то профессию, нет, скорее – это хобби.

- Какие интересные встречи происходили с вами во время участия во множественных конкурсах? Можно сказать, что каждая новая встреча дает вам новое знание, открывает для вас что-то?

- У меня действительно очень много встреч было и есть, потому что активная концертная деятельность, выступления в ведущих концертных залах. Конечно, ты встречаешь огромное количество талантливых, очень умных, интересных людей, но мне бы хотелось отметить своих педагогов, в первую очередь, потому что именно они заложили правильные основы и показали пути, направления. И вот один из моих педагогов, Александр Каган, заслуженный артист России, говорил, что мы воспитываем не певца, мы воспитываем личность. И вот это, мне кажется, ключевой момент, потому что вокал, как я и говорил, это непосредственное выражение человека, его внутреннего мира. А внутренний мир должен быть богатым, поэтому певцу необходимо узнавать этот мир, много читать. Ум все время должен стремиться к чему-то новому, к развитию. И тогда сочетание внутреннего и внешнего на выходе даст нечто прекрасное в музыкальном смысле этого слова. И я к этому стремлюсь благодаря моим педагогам, а педагоги были не только по вокалу. Это и пианисты великолепные, и дирижеры, и педагоги по сценической речи, например, Валерий Галендеев, великолепный корифей разговорного цеха. В первую очередь вот эти встречи для меня были ценные.

- В Псков вы приезжаете уже не впервые. Слушатели Псковской областной филармонии уже знакомы с вашим талантом. Расскажите, какие эмоции вызывает у вас исполнение произведений австрийских композиторов под открытым небом в столь живописном месте – у стен Покровской башни?

- Я вообще считаю, что проект «Золото Вены» – уникальный, потому что здесь сошлось многое. Бывает такое, когда в одной точке сходится очень много подчас противоречивых вещей, но они здесь сходятся и рождают что-то интересное. Мне кажется, этот проект как раз про это. Австрийские композиторы прекрасны, их много, это великолепная музыка. Оркестр возглавляет прекрасный дирижер Николай Хондзинский, который умеет это все собрать, у которого есть видение, как это сделать правильно, есть чувство стиля. И что самое главное, это видение сочетается с солистами, то есть с моим видением и видением Виолетты Лукьяненко, солисткой Мариинского театра. Это волшебная атмосфера места, которое как нельзя лучше подходит как раз для концертов на свежем воздухе. И конечно, потрясающая работа филармонии, которая сумела преподнести проект правильно и сделать его ежегодным и востребованным. Здесь я просто аплодирую всем участникам и надеюсь, что в этот раз мы еще раз покажем, что «Золото Вены» – нечто особенное.

- Часто ли получается с головой уйти в песню и полностью выразить свои собственные чувства?

- Очень важно помнить слова Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте». Хочется все время копать глубже, еще глубже погрузиться в музыку, еще глубже погрузиться в текст и передать совсем тонкие смыслы через вокал, через тембр, через подачу. Это сложно, но это интересная задача. Конечно, ты каждый раз вникаешь в произведение, когда его исполняешь, потому что иначе нет смысла. Но здесь есть очень серьезный момент, через который, наверное, многие проходят. На мастер-классах певцы у меня спрашивают, как преодолеть этап, когда ты чувствуешь, но в вокале этого не выражаешь. Зрители слушают и ничего не чувствуют, а у исполнителя внутри бурлят эмоции. И для молодых певцов, для начинающих певцов, конечно, очень важно это пройти с помощью работы. В первую очередь работы над вокалом, потому что вокал должен быть настолько же подвижный, пластичный, как и твоя душа, которая в этот момент работает. «Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться», и также, как душа, обязан трудиться вокал. Добиться этого сочетания – большая задача для вокалиста. И эта работа происходит всю жизнь, и если ты выходишь на какой-то уровень, то все равно потом идешь глубже. Я, для того чтобы идти глубже, например, занимался достаточно серьезно стихами, прозой. У меня есть несколько спектаклей, где я читаю стихи, где я как драматический актер выступаю, именно для того чтобы научиться погружаться в слово, в свой внутренний мир и научиться сочетать это все с голосом.

Начало концертов в 19.00 и 21.00 Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Теги: #концерт #ТКД #Золото Вены
Источник: Псковская Лента Новостей
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