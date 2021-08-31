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Псковичей приглашают на концерт в Варлаамовской башне

Псковская областная филармония подготовила подарок для всех любителей классической музыки. 10 и 11 сентября у зрителей концерта «Ночь в башне» будет возможность подняться на ярусы великолепной Варлаамовской башни и запечатлеть в памяти незабываемый вид Пскова под музыку классических шедевров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Интерес зрителей к этим концертам превзошел все ожидания организаторов, билеты на первые три концерта были раскуплены за несколько дней. Поэтому было принято решение провести еще один, дополнительной концерт 11 сентября в 23:00 "Ночь в башне. Квартет"», - отметили в ТКД.

Знаменитый московский коллектив, квартет имени М. И. Глинки, представит две подлинные жемчужины камерно-инструментальной музыки ХIX – ХХ веков. Струнный квартет №14 ре-минор «Смерть и девушка» гениального Франца Шуберта и струнный квартет № 3 нашего выдающегося современника, профессора Московской консерватории Юрия Абдокова. Оба произведения в Пскове звучат впервые.

По словам художественного руководителя, главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Николая Хондзинского, фестиваль «Ночь в башне» пройдет в Пскове впервые, он ознаменует рождение новой уникальной концертной площадки в только что отреставрированной Варлаамовской башне.

Кроме того, 10 сентября в башне состоятся два концерта вокального ансамбля «musicAeterna4».

В начале концерта прозвучит редко исполняемая музыка Средневековья и Ренессанса: светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира).

В продолжение вечера гости услышат обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы «Время любить».

«Красивая, величественная Варлаамовская башня Псковского музея-заповедника сохранила в себе атмосферу Пскова XVI века. С башни полтысячелетия назад псковичи вели наблюдение и героически отражали многочисленные атаки захватчиков. Шатер на башне изнутри поражает своей массивностью. В процессе реконструкции было принято решение не восстанавливать часть башни, а закрыть панорамным стеклом, через которое открывается прекрасный вид Пскова», - добавили в ТКД.

Концерт «Ночь в башне. Квартет» состоится 11 сентября 23:00.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.