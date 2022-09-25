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Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО

Концерт «Мы вместе» в честь референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошел в Пскове сегодня, 30 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в сквере имени 60-летия Октября. В программе концерта прозвучали композиции Муслима Магомаева, Виктора Цоя, Ильи Резника, Владимира Матецкого. На сцену вышли как псковские, так и приглашенные артисты: вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» (руководитель - Анна Роор), Анастасия Куклина, ансамбль «Голубые молнии». Завершит концерт известная фолк-группа «Партизан FM».

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В исполнении артистов можно было услышать такие мелодии, как «Кукушка», «Расплескалась Синева», «Верни мне музыку», «Гляжу в озера синие» и другие.

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Организаторами концерта выступили правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, администрация города Пскова.