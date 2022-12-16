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Дача Деда Мороза откроется в Пскове 17 декабря

Дача Деда Мороза откроется в Пскове с 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Деду Морозу тоже нужно отдыхать. И в этом году местом его отдыха стал Псков. Именно здесь он присмотрел себе Дачу. Это прекрасное место, чтобы немного отстраниться от повседневной жизни, надеть любимый свитер, присесть в удобное кресло, и за чашечкой горячего какао погрузится в чтение книги. Но, как настоящему Деду Морозу, ему всегда нужна шумная компания, улыбки, смех и радость вокруг. Он просто не может в одиночестве коротать дни, и приглашает всех и каждого к себе в гости на Дачу», – отметили в ТКД.

Организаторы обещают, что посетители попадут в мир сказки, чудес и таинств. Для них развернется театрализованное представление и интерактивная программа. Гости смогут лично пообщаться с главным зимним волшебником, загадать желание, рассказать о своих мечтах и узнать о быте Деда Мороза.

«Только в эти праздничные дни Дед Мороз готов раскрыть свой самый большой секрет своим гостям. А еще вас ждет северное сияние! Фантастическое зрелище, сопровождаемое познавательным и интересным рассказом», – добавили в пресс-службе.

Во дворе Дачи Деда Мороза разместится сказочное царство - арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка. Ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд.

На территории будет работать фудтрак с новогодними угощениями.

Дача Деда Мороза будет располагаться в Парк Строителей с 17 декабря по 15 января.

Время сеансов и билеты на посещение Дачи Деда Мороза по ссылке.

Билеты также можно приобрести в кассе на территории самой Дачи.