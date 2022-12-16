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Посещение дачи Деда Мороза в Пскове доступно по Пушкинской карте

Посещение дачи Деда Мороза в Пскове доступно по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вас ждет настоящее театрализованное представление в домике, где вас и ваших детей встречает Дедушка Мороз и его помощники», - напомнили в ТКД.

Каждый ребенок сможет пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать ему стих, получить сладкий подарок и поучаствовать в интерактивной программе. После дети проследуют в тайную комнату Деда Мороза, где они узнают о таком природном явлении как Северное сияние.

Билеты на театрализованное представление можно приобрести в кассе и на сайте филармонии, а также на территории самой дачи или по ссылке.