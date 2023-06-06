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Артисты Псковского театра драмы готовят свои команды к финалу «Живого пушкинского слова»

Финал открытого регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово», в котором примут участие чтецы и вокалисты, пройдет в парке Строителей в Пскове 1 июля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

По условиям конкурса наставники – артисты Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Владимир Свекольников, Сергей Попков и Александр Овчаренко, а также педагог по вокалу Елена Обухова – в полуфинале сформировали команды участников, которые им предстоит подготовить к финалу.

Наставники проводят с финалистами групповые и индивидуальные встречи: занятия по сценической речи, включающие упражнения для нормализации дыхания, укрепления голоса, улучшения дикции, занятия, направленные на снятие телесных и психологических зажимов, также подобрали и проанализировали литературный материал.

«Продуктивность наших занятий я оцениваю со знаком плюс. Мы приоткрыли дверь в профессиональную работу артиста в театре. Я убежден, что конкурсанты сделали много открытий: прочувствовали энергетику сцены – за это время они выступят на четырех площадках, узнали упражнения, которые помогут им развить дикцию, владение голосом, поставить дыхание, правильно работать с материалом», – прокомментировал Александр Овчаренко.

Как отметили в театре, мероприятие станет настоящим пушкинским праздником для региона: выступить на сцене, продемонстрировать свой талант, прикоснуться к поэзии Пушкина мог любой желающий. Из более чем ста заявок эксперты отобрали 34 финалиста. Участникам финала от 10 до 65 лет, многие приедут из районов.

Вход для зрителей будет свободным.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».