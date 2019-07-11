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Обновленным спектаклем «Как стать артистом» откроет Псковский театр кукол новый сезон

Новый театральный сезон Псковский театр кукол откроет в воскресенье, 8 сентября. В этот день труппа театра представит маленьким зрителям и их родителям один из лучших спектаклей театра «Как стать артистом». Этот веселый, колоритный спектакль помнит не одно поколение псковский детей. В этом году постановка была существенно обновлена и дополнена новыми декорациями и реквизитом к международным Ганзейским дням, в которых Театр кукол принимал активное участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



«Как стать артистом» - интерактивная история, приоткрывающая тайны закулисья театра кукол. На спектакле ребята в игровой форме получают представление о нелегком мастерстве артиста –кукольника и сами могут попробовать себя в этой роли. Роль Учителя исполняет артист Валерий Болданюк.



«В сентябре мы едем в Мурманск, на фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, - поделился планами творческого коллектива главный режиссер театра Александр Заболотный. – На фестивале будет представлен наш спектакль «Фауст». А затем приступим к работе над новыми спектаклями».



По словам главного режиссера, в новом сезоне юных зрителей и их родителей ждет несколько премьер. В их числе спектакль «Питер Пэн» по произведениям Дж. Барри, работа над материальной частью спектакля уже ведется в настоящее время в театральных цехах. Спектакль поставит режиссер Алексей Смирнов. Постановка будет дебютной для молодой художницы из Санкт –Петербурга, студентки РГИСИ Елизаветы Ляпушкиной.



Традиционно ноябрь и декабрь труппа театра проведет в подготовке к новогодним праздничным мероприятиям для детей. Пока название новогодней премьеры не разглашается.

Еще одна премьера - музыкальный спектакль «Щелкунчик» - в постановке Александра Заболотного и художника Андрея Севбо появится в афише театра уже в новом, 2020 году.

Отметим, что в сентябрьскую афишу вошли как постановки, прочно занявшие место в репертуаре театра, такие, как «Гуси-лебеди», «Терем - теремок», «Красная шапочка», так и премьеры прошлого сезона, прошедшие в Театре кукол с большим успехом, при неизменном аншлаге.



Это бэби-спектакль «Путешествие для самых маленьких» режиссера Бориса Поткина и художницы Марии Воробьевой и спектакль по музыкальному сочинению-шутке Сен-Санса «Карнавал животных» режиссера Александра Заболотного и художника Андрея Севбо.

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