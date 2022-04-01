Сцена / Спектакли

Донецкий молодежный театр открыл гастроли в Пскове с аншлагом

Донецкий республиканский академический молодежный театр 11 апреля открыл «Большие гастроли» на сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина спектаклем «Человек из Подольска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, псковичи встретили коллектив из Макеевки аншлагом и восторженными отзывами.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Очень понравился спектакль, актеры замечательные! Актуальная ситуация соотносится с нашим временем... мыслей много, все не высказать сразу. Браво!», – поделилась своими впечатлениями в соцсетях Евгения Баракина.

Зрители оставили десятки отзывов с благодарностью артистам и приглашают театр вновь выступить для псковичей. «Это было хорошо, до абсурда хорошо!» – пишет театральный блогер в своем телеграм-канале. «Присоединюсь к вышесказанному и добавлю, что хотелось бы еще гастролей и спектаклей этого театра», – отмечает Наталья Денисова.

Напомним, 11 и 12 апреля в Псков с «Большими гастролями» приехал Донецкий РАМТ. В понедельник гости показали спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова (режиссер – Александр Лебедев). Во вторник коллектив из Макеевки представит спектакль по пьесе Юрия Полякова «Как боги» (режиссер – Евгений Романенко).

«Наши гастроли продолжаются три недели. Псков – восьмой город в нашем туре. Эти гастроли стали самыми масштабными и объемными за всю историю нашего театра. Спектакли, надеюсь, понравятся зрителям Пскова. Они очень разные и дадут возможность оценить наш потенциал – как актерский, так и в целом художественный», – подчеркнул художественный руководитель, генеральный директор Донецкого РАМТа Владислав Слухаенко.

Узнать подробности о гастролях Донецкого РАМТа можно на официальном сайте Псковского театра драмы. Билеты на спектакль «Как боги» закончились. «Большие гастроли» реализуются ФГБУК «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.