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Сцена / Спектакли

Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!»

30.09.2022 11:35|ПсковКомментариев: 0

Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева состоится в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина 

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в сезоне 2021-2022 стал едва ли не самым востребованным публикой. «Мы сыграли спектакль больше тридцати раз за один сезон. Для нашего театра это беспрецедентный случай. Этим и продиктовано создание второй части. По большому количеству просьб и обращений я рискнул сделать продолжение», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Создатели спектакля снова обратятся к российскому тюремному романсу. В этот раз музыкальный репертуар охватит практически весь ХХ век и затронет песни не только неизвестных авторов, но и популярных исполнителей так называемого русского шансона.

При этом спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части. Смотреть их по очереди необязательно. Музыкальная программа в новом спектакле не повторяется, зато расширяется ее диапазон - географически, хронологически, стилистически.

«В спектакле будет совсем другой репертуар, но на ту же тему. Это по-прежнему арестантская песня XX века, по-прежнему история сталинского режима и репрессий советского времени», – отмечает режиссер.

Менее всего авторов спектакля прельщает эстрадное исполнение песен на трех аккордах. «Постой, паровоз!» – это «глубокий и художественно выстроенный разговор об истории страны, сломанных судьбах, но несломленных людях, о свободе духа, заключенной в оковы, о не затянувшейся до сих пор ране, оставленной ХХ веком на теле нашей страны».

В спектакле-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» на эстраду в театральном кафе поднимутся уже две солистки – Катя Руч и Александра Кашина. Новый ведущий Сергей Скобелев может взять на себя роль вокалиста и присоединиться к исполнению тюремных романсов. Хотя и это еще не все неожиданные решения второй части спектакля-кабаре – возможно, помимо упомянутых артистов, зрители увидят у микрофона и других участников спектакля.

«В новом спектакле сохраняется основная концепция исполнения музыкального материала, аккомпанирует все тот же состав музыкантов, но солистов становится больше – в этот раз солируют также Сергей Скобелев и Александра Кашина. В связи с этим песни звучат в исполнении разных дуэтов, что, несомненно, обогащает звучание произведений и открывает дополнительные смыслы, – говорит вокалистка Псковского театра драмы Екатерина Федорова (сценический псевдоним Катя Руч). – Каждая песня в этом спектакле – это история человека, его боль и страдания. Ее нельзя просто пропеть, ее нужно прожить».

Музыкальный состав спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка»: Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий: почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев.

Музыкальный руководитель спектакля – Елена Обухова, заведующая музыкальной частью в театре, педагог, специалист по фольклору, обладательница премии правительства РФ имени Луначарского, почетного звания «Душа земли Псковской».

Художник по костюмам – Александр Стройло, главный художник театра, заслуженный художник РФ, автор костюмов и сценографии к десяткам спектаклей и кинокартин.

Премьерные показы спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» пройдут 2, 11, 21 и 25 октября. Ранее заявленный на 1 октября показ спектакля был перенесен на 25 октября. Несколько билетов осталось лишь на последний спектакль месяца, в ближайшее время будет опубликовано расписание показов в ноябре.

Теги: #псков #спектакль #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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