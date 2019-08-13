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«Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке»

13.08.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Темы этого выпуска.

«Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел...» Как псковская оппозиция провела минувшую субботу — очередной день протестной активности в столице.
Рейтингомером по башке! Псковская политтусовка обсуждает новый проект ПЛН.
Процесс пошел! В регионе стартовал самый зрелищный этап предвыборной кампании — агитационный.

На минувшей неделе, как и всё последнее время, на региональную повестку значительное влияние оказывала федеральная тематика. В том смысле, что и как прежде, псковский политический класс, и в первую голову — оппозиционный лагерь - не столько сам генерировал информационные поводы, сколько следил за происходящим в столице, комментировал протесты и жесткие задержания — ну и как-то на всё это откликался.

Надо сказать, реагировал совершенно по-разному, отчего в качестве эпиграфа к этой теме напрашивается точно не Маяковский или Горький, а скорее — поэт Сергей Михалков и его каждому с детства известное: «Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал». Примерно так было и в Пскове — в том числе в субботу, когда в Москве проходил митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. У нас из постоянных участников протестных акций одни в этот день смотрели новинку от Тарантино и взахлеб в соцсетях делились впечатлениями «как же это круто». Другие включили телеканал «Дождь» - и выкладывали в соцсети комментарии в духе «смотрю телевизор — и вот что думаю по поводу протестов в Москве». И тут же нарывались на критику идейно близких товарищей: мол, чего сидим — кого ждем. Однако были и третьи, кто не ждали, а в субботу вышли на пикеты в центре Пскова.

Ситуация несколько изменилась. Это ранее мы отмечали, что в то время, как в Москве регулярно проходят массовые акции, в Пскове всё очень спокойно — оппозиция пассивна и инертна, как говорится, полный штиль.

В эту субботу в Пскове прошли несколько мероприятий, участниками которых стали и представители так называемой несистемной оппозиции, и несколько псковских яблочников во главе с депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом. Кстати говоря, его активность на минувшей неделе была связана как с волной столичных протестов, так и с избирательной кампанией в регионе. И здесь особого разговора заслуживает заявление о том, что по информации псковских яблочников, в отношении их кандидатов готовится новая провокация.

Новая — потому как год назад в Псковской области был издан и распространен фальшивый выпуск партийной газеты под названием «Гражданин». По определению Льва Шлосберга, статьи в ней – «ложь, оскорбления и клевета». Основной удар оппоненты яблочников наносили по кандидатам на должности глав районов, которые затем были сняты с выборов. И вот спустя год история может повториться — по крайней мере, о готовящейся предвыборной провокации заявил господин Шлосберг. Предположения о том, кто стоит за этой акцией у яблочника есть, на минувшей неделе он подал заявления в правоохранительные органы – и в контексте расследования уголовного дела, возбужденного по факту выхода в свет фальшивого «Гражданина» год назад, и по развивающейся сейчас ситуации. Будем наблюдать за развитием этого, увы, становящегося привычным, предвыборного сюжета.

В продолжение разговора о публичных мероприятиях в субботу отмечу, что небольшую акцию «за честные и чистые выборы» провели и псковские коммунисты. Она состоялась на Запсковье, где пройдут довыборы депутатов городской думы и областного Собрания. И тут я бы обратил внимание на два, как представляется, важных момента.

Во-первых, коммунисты акцентировали внимание на довыборах в гордуму — по 13-му избирательному округу, там КПРФ представляет руководитель охранного предприятия Олег Луценко. Он, в отличие от снятого кандидата от компартии на довыборах в областное Собрание Александра Ножки, зарегистрирован в качестве кандидата, не снят по суду — и в этом смысле субботнее мероприятие носило, скорее, профилактический характер. То есть: кандидат зарегистрирован, но акцию против его возможного снятия уже проводят.

- Мы рети-питировали (фильм «Веселые ребята»).

Второй интересный момент. Как и прежде, по сути, предвыборные мероприятия коммунистов в округах проводят не сами кандидаты, а другие лица — прежде всего второй секретарь обкома, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов. Ранее я уже говорил о возникающем ощущении дежавю — ситуация напоминает прошлый год, когда перед губернаторскими выборами в народ шел не кандидат от КПРФ, а тот же Михайлов. Несколько странная история повторяется. И дает обозревателям повод выделять Михайлова из общего ряда инертных коммунистов. Здесь процитирую небольшой фрагмент из материала ПЛН: «На общем фоне в КПРФ выделяется Дмитрий Михайлов, один из немногих активных коммунистов Псковской области. В последние дни он проводил автопробег в День ВДВ, предвыборный пикет на Запсковье, встречи с избирателями, а еще сделал несколько публичных заявлений в СМИ. И всё это за неделю. Может, и не всегда у второго секретаря обкома КПРФ получается, как задумывалось, но в любом случае – молодец, старается, выгодно выделяется на фоне большинства пассивных псковских оппозиционеров». И я поясню, что так Дмитрия Михайлова отрекомендовал Господин Рейтингомер - автор нового проекта ПЛН «Рейтинг политактивности».

Наверное, все знают, что уже около десяти лет на сайте Псковской Ленты Новостей выходят политобзоры, в которых проводится анализ ситуации в общественно-политической сфере. При этом для всех очевидно, что наша политика становится все более закрытой и непубличной. А раз так - вместо натужных попыток отыскать «черную кошку в черной комнате» и политическую жизнь там, где ее не осталось, ПЛН решила шагнуть в новую реальность — мир анонимных телеграм-каналов, Фейсбука, Инстаграма и прочих социальных сетей. И теперь раз в неделю, по пятницам, на ПЛН публикуется рейтинг политактивности - отмечаются заметные шаги политиков, общественников и прочих публичных персон, а также занятные скандалы с их участием, нестандартные поступки, нетривиальные и откровенно глупые заявления в СМИ, блогах и социальных сетях и многое-многое другое. Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект - то, что можно занести в актив. Минус — это негатив и потеря очков.

Первый рейтинг вышел в минувшую пятницу — и доподлинно известно, что он вызвал живое обсуждение в местных политических и околополитических кругах.

Аутсайдером стал председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. На недавней пресс-конференции он заявил: мол, «мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно». По мнению обозревателя ПЛН, «слышать подобное из уст человека, который на правах главного общественника, по идее, должен осуществлять общественный контроль за избирательным процессом, — нонсенс. Понятно, что Общественная палата сейчас - орган, скорее, декоративный, многого от олицетворяющих ее лиц не требуется - но все-таки не до такой же степени! Это просто «подстава» какая-то тех, кто отправлял господина Мультаха в кресло председателя ОП ПО. Ну, скажи, что будете всей палатой внимательно следить за выборами, вместе с другими заинтересованными сторонами постараетесь не допустить нарушений, благодаря чему и можно будет заявить: всё прошло ровно. Но - нет, уже сейчас звучит такое! Похоже на то, что бумажку с заготовленным текстом господину Мультаху дали, но предупредить, что зачитать ее надо только после дня голосования 8 сентября, - забыли», отмечает господин Рейтингомер.

- Иногда лучше жевать, чем говорить (программа «Городок»)

В первой версии списка представлены и другие известные персоны - такие, как экс-депутат областного Собрания, бизнесмен Ян Лузин, первый вице-губернатор Вера Емельянова, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. А наивысший балл - +5 — от Рейтингомера получил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он, его заявления и шаги как обычно, привлекают самое пристальное внимание представителей СМИ. Причем, с заметными инициативами владыка выступает регулярно, и я предполагаю, что если бы рейтинг появился не в пятницу, а чуть позже в выходные — пришлось бы ставить митрополиту даже не пятерку, а искать балл повыше. Дело в том, что в Крыму на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» была показана уникальная постановка об истории Севастополя. «Грифон» - то масштабный театральный проект, соединивший в себе современные спецэффекты и высокотехнологическую сценографию с архитектурой античного Херсонеса.

Спектакль создан по мотивам пьесы митрополита Тихона, он присутствовал на постановке – и в компании не с кем-нибудь, а с самим президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

К сказанному добавлю, что практически одновременно с этой новостью появилась и другая: в сети Интернет зарегистрированы фейковые страницы митрополита Псковского и Порховского Тихона. Предупреждение об этом размещено на официальной странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В частности, пользователям Интернета не рекомендуется откликаться на призывы, размещенные на странице в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в сообщении, пользуясь легковерием людей, мошенники сообщают о сборе денежных средств якобы на строительство храма. Данная страница, как впрочем и другие подобные, не имеют никакого отношения к митрополиту Тихону, у которого нет аккаунтов в сети, подчеркнули в епархии.

В завершении обзора политических событий отмечу, что на выборах в Псковской области наступил традиционно самый заметный и зрелищный период — агитационный. Жители региона уже имеют возможность лицезреть банеры с изображением кандидатов, обнаруживают в почтовых ящиках бесплатные газеты, получают на улицах листовки. В общем, процесс пошел — и уже ближайшее время мы обязательно проведем анализ этой стороны предвыборной кампании.

На сегодня это всё. С вами был Александр Савенко и программа «Гонки по вертикали». До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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«Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
Псковcкая обл.
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Как помыть машину бесплатно?
Грандиозная выставка-продажа шуб
Организация активного отдыха
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Моно вместо стерео
Убрать нельзя оставить
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Александр Савенко Публикаций: 152
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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке»

13.08.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Темы этого выпуска.

«Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел...» Как псковская оппозиция провела минувшую субботу — очередной день протестной активности в столице.
Рейтингомером по башке! Псковская политтусовка обсуждает новый проект ПЛН.
Процесс пошел! В регионе стартовал самый зрелищный этап предвыборной кампании — агитационный.

На минувшей неделе, как и всё последнее время, на региональную повестку значительное влияние оказывала федеральная тематика. В том смысле, что и как прежде, псковский политический класс, и в первую голову — оппозиционный лагерь - не столько сам генерировал информационные поводы, сколько следил за происходящим в столице, комментировал протесты и жесткие задержания — ну и как-то на всё это откликался.

Надо сказать, реагировал совершенно по-разному, отчего в качестве эпиграфа к этой теме напрашивается точно не Маяковский или Горький, а скорее — поэт Сергей Михалков и его каждому с детства известное: «Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал». Примерно так было и в Пскове — в том числе в субботу, когда в Москве проходил митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. У нас из постоянных участников протестных акций одни в этот день смотрели новинку от Тарантино и взахлеб в соцсетях делились впечатлениями «как же это круто». Другие включили телеканал «Дождь» - и выкладывали в соцсети комментарии в духе «смотрю телевизор — и вот что думаю по поводу протестов в Москве». И тут же нарывались на критику идейно близких товарищей: мол, чего сидим — кого ждем. Однако были и третьи, кто не ждали, а в субботу вышли на пикеты в центре Пскова.

Ситуация несколько изменилась. Это ранее мы отмечали, что в то время, как в Москве регулярно проходят массовые акции, в Пскове всё очень спокойно — оппозиция пассивна и инертна, как говорится, полный штиль.

В эту субботу в Пскове прошли несколько мероприятий, участниками которых стали и представители так называемой несистемной оппозиции, и несколько псковских яблочников во главе с депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом. Кстати говоря, его активность на минувшей неделе была связана как с волной столичных протестов, так и с избирательной кампанией в регионе. И здесь особого разговора заслуживает заявление о том, что по информации псковских яблочников, в отношении их кандидатов готовится новая провокация.

Новая — потому как год назад в Псковской области был издан и распространен фальшивый выпуск партийной газеты под названием «Гражданин». По определению Льва Шлосберга, статьи в ней – «ложь, оскорбления и клевета». Основной удар оппоненты яблочников наносили по кандидатам на должности глав районов, которые затем были сняты с выборов. И вот спустя год история может повториться — по крайней мере, о готовящейся предвыборной провокации заявил господин Шлосберг. Предположения о том, кто стоит за этой акцией у яблочника есть, на минувшей неделе он подал заявления в правоохранительные органы – и в контексте расследования уголовного дела, возбужденного по факту выхода в свет фальшивого «Гражданина» год назад, и по развивающейся сейчас ситуации. Будем наблюдать за развитием этого, увы, становящегося привычным, предвыборного сюжета.

В продолжение разговора о публичных мероприятиях в субботу отмечу, что небольшую акцию «за честные и чистые выборы» провели и псковские коммунисты. Она состоялась на Запсковье, где пройдут довыборы депутатов городской думы и областного Собрания. И тут я бы обратил внимание на два, как представляется, важных момента.

Во-первых, коммунисты акцентировали внимание на довыборах в гордуму — по 13-му избирательному округу, там КПРФ представляет руководитель охранного предприятия Олег Луценко. Он, в отличие от снятого кандидата от компартии на довыборах в областное Собрание Александра Ножки, зарегистрирован в качестве кандидата, не снят по суду — и в этом смысле субботнее мероприятие носило, скорее, профилактический характер. То есть: кандидат зарегистрирован, но акцию против его возможного снятия уже проводят.

- Мы рети-питировали (фильм «Веселые ребята»).

Второй интересный момент. Как и прежде, по сути, предвыборные мероприятия коммунистов в округах проводят не сами кандидаты, а другие лица — прежде всего второй секретарь обкома, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов. Ранее я уже говорил о возникающем ощущении дежавю — ситуация напоминает прошлый год, когда перед губернаторскими выборами в народ шел не кандидат от КПРФ, а тот же Михайлов. Несколько странная история повторяется. И дает обозревателям повод выделять Михайлова из общего ряда инертных коммунистов. Здесь процитирую небольшой фрагмент из материала ПЛН: «На общем фоне в КПРФ выделяется Дмитрий Михайлов, один из немногих активных коммунистов Псковской области. В последние дни он проводил автопробег в День ВДВ, предвыборный пикет на Запсковье, встречи с избирателями, а еще сделал несколько публичных заявлений в СМИ. И всё это за неделю. Может, и не всегда у второго секретаря обкома КПРФ получается, как задумывалось, но в любом случае – молодец, старается, выгодно выделяется на фоне большинства пассивных псковских оппозиционеров». И я поясню, что так Дмитрия Михайлова отрекомендовал Господин Рейтингомер - автор нового проекта ПЛН «Рейтинг политактивности».

Наверное, все знают, что уже около десяти лет на сайте Псковской Ленты Новостей выходят политобзоры, в которых проводится анализ ситуации в общественно-политической сфере. При этом для всех очевидно, что наша политика становится все более закрытой и непубличной. А раз так - вместо натужных попыток отыскать «черную кошку в черной комнате» и политическую жизнь там, где ее не осталось, ПЛН решила шагнуть в новую реальность — мир анонимных телеграм-каналов, Фейсбука, Инстаграма и прочих социальных сетей. И теперь раз в неделю, по пятницам, на ПЛН публикуется рейтинг политактивности - отмечаются заметные шаги политиков, общественников и прочих публичных персон, а также занятные скандалы с их участием, нестандартные поступки, нетривиальные и откровенно глупые заявления в СМИ, блогах и социальных сетях и многое-многое другое. Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект - то, что можно занести в актив. Минус — это негатив и потеря очков.

Первый рейтинг вышел в минувшую пятницу — и доподлинно известно, что он вызвал живое обсуждение в местных политических и околополитических кругах.

Аутсайдером стал председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. На недавней пресс-конференции он заявил: мол, «мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно». По мнению обозревателя ПЛН, «слышать подобное из уст человека, который на правах главного общественника, по идее, должен осуществлять общественный контроль за избирательным процессом, — нонсенс. Понятно, что Общественная палата сейчас - орган, скорее, декоративный, многого от олицетворяющих ее лиц не требуется - но все-таки не до такой же степени! Это просто «подстава» какая-то тех, кто отправлял господина Мультаха в кресло председателя ОП ПО. Ну, скажи, что будете всей палатой внимательно следить за выборами, вместе с другими заинтересованными сторонами постараетесь не допустить нарушений, благодаря чему и можно будет заявить: всё прошло ровно. Но - нет, уже сейчас звучит такое! Похоже на то, что бумажку с заготовленным текстом господину Мультаху дали, но предупредить, что зачитать ее надо только после дня голосования 8 сентября, - забыли», отмечает господин Рейтингомер.

- Иногда лучше жевать, чем говорить (программа «Городок»)

В первой версии списка представлены и другие известные персоны - такие, как экс-депутат областного Собрания, бизнесмен Ян Лузин, первый вице-губернатор Вера Емельянова, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. А наивысший балл - +5 — от Рейтингомера получил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он, его заявления и шаги как обычно, привлекают самое пристальное внимание представителей СМИ. Причем, с заметными инициативами владыка выступает регулярно, и я предполагаю, что если бы рейтинг появился не в пятницу, а чуть позже в выходные — пришлось бы ставить митрополиту даже не пятерку, а искать балл повыше. Дело в том, что в Крыму на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» была показана уникальная постановка об истории Севастополя. «Грифон» - то масштабный театральный проект, соединивший в себе современные спецэффекты и высокотехнологическую сценографию с архитектурой античного Херсонеса.

Спектакль создан по мотивам пьесы митрополита Тихона, он присутствовал на постановке – и в компании не с кем-нибудь, а с самим президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

К сказанному добавлю, что практически одновременно с этой новостью появилась и другая: в сети Интернет зарегистрированы фейковые страницы митрополита Псковского и Порховского Тихона. Предупреждение об этом размещено на официальной странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В частности, пользователям Интернета не рекомендуется откликаться на призывы, размещенные на странице в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в сообщении, пользуясь легковерием людей, мошенники сообщают о сборе денежных средств якобы на строительство храма. Данная страница, как впрочем и другие подобные, не имеют никакого отношения к митрополиту Тихону, у которого нет аккаунтов в сети, подчеркнули в епархии.

В завершении обзора политических событий отмечу, что на выборах в Псковской области наступил традиционно самый заметный и зрелищный период — агитационный. Жители региона уже имеют возможность лицезреть банеры с изображением кандидатов, обнаруживают в почтовых ящиках бесплатные газеты, получают на улицах листовки. В общем, процесс пошел — и уже ближайшее время мы обязательно проведем анализ этой стороны предвыборной кампании.

На сегодня это всё. С вами был Александр Савенко и программа «Гонки по вертикали». До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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