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Блоги / Наталья Гвоздь

Назад в школу

01.02.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

Вы знаете, какой сегодня день недели? И я знаю. А мой сын-школьник - нет. Запутался. По малолетству путал день и ночь, а сейчас вот запамятовал, что на календаре - суббота или понедельник. Потому как толком в школу не ходил с середины ноября прошлого года.

 

Начиналось все с обычного ОРВИ: две недели мы просидели на больничном. С 8 по 10 декабря вместе со всеми школами Пскова наша ушла на дистант, который плавно перешел в карантин. Дети сидели по домам практически до конца декабря, выйдя поучиться на три дня перед новогодними каникулами - чтобы обменяться подарками и похороводить вокруг елки. После праздников успели «урвать» всего пару дней занятий в школе, как в классе снова начался карантин - на этот раз из-за того, что у нескольких детей выявили СOVID. «Прекрасным» январским днем мне пришла СМС-ка о том, что мой ребзь должен блюсти самоизоляцию, ибо очень опасен. Наутро позвонили из поликлиники и подтвердили: «Две недели сидите дома, потом через кабинет школьного медработника - на занятия». «А может, тест сдать?» - заикнулась было я, но на другом конце провода уже повесили трубку. Оставалось всего-ничего до завершения карантина, мы уже нагладили штаны и закинули денег на автобусную карту, как вдруг - словно обухом по голове: снова дистант на неделю.

Создается уже такое ощущение, что наши дети скинулись и сходили к ведунье Нине, чтобы та устроила им ритуал отворота от школы. И ведь знали, к кому шли - все сработало! А если серьезно, то мне стало интересно, сколько в общей сложности наши дети провели на дистанте с 2020 года? «Накапало» около двух месяцев - это не считая карантинов и каникул, которые всегда были «по расписанию». Дольше всего сидели в 2020-м году: с 21 марта по 12 апреля и с 14 по 19 декабря (на каникулы, кстати, ушли тогда с 21 декабря), в 2021 году по неделе в октябре и декабре и сейчас вот - еще полторы недели.

Здесь могли бы быть долгие рассуждения о том, так ли уж оправдано было введение удаленки в школах на том или ином этапе короны, но я откажу себе в этом удовольствии. Дистант был и есть: дабы сохранить нервные клетки, будем исходить из допущения, что мы просто не владеем в полной мере той информацией и статистикой, которая есть в распоряжении органов власти, отправляющих школы на удаленку.

Другое дело - дать, в конце концов, объективную оценку тому, КАК организован дистант сегодня в регионе. Организовать массовый опрос в родительской, ученической и учительской среде и поинтересоваться всего двумя моментами: как проводятся занятия и как происходит контроль знаний. У педагогов можно спросить заодно, как организована проверка качества преподавания. Анкетировать анонимно - иначе правды нам не видать.

А моя субъективная родительская правда в следующем. Есть несколько типов педагогов. Одни просто скидывают номер упражнения без всяких объяснений - сами, мол, разберетесь, не маленькие. Вторые прикладывают к заданию ссылку на чужой видеоурок (таких большинство). Третьи записывают собственный ролик, умудряясь в нем «пробежаться» по теме «Реформы Александра II» за 8 минут. Восемь минут! Даже я способна рассказывать о них дольше.

Четвертый тип учителя - назовем его «зумер» - самый редкий. Он организует живую трансляцию в соответствии с расписанием уроков. Казалось бы, вот он - идеал дистанта! Но здесь уже начинаются проблемы другого плана: у некоторых учеников нет технических возможностей для выхода в онлайн, кто-то не может разобраться сходу в особенностях приложения. Кто-то тупо спит.

Что касается домашки, то ее задают по старинке - либо упражнение из учебника, либо тест. А вот контроль знаний происходит инновационно. «Сегодня задание мне присылают Иванов, Петров и Сидоров», - пишет учитель, расслабляя тем самым 30 остальных оболтусов. Да и озвученная троица особо не парится - они списали все с ГДЗ еще на прошлой неделе!

Объясните мне, пожалуйста, почему за ДВА года дистанционки так и не выработаны единые стандарты дистанционного обучения, а если и выработаны, то не соблюдаются? Почему Марьиванна зумится, а Дарьиванна, учитель той же самой школы, - просто спамит номером параграфа и идет в кино? Если так будет продолжаться и дальше, думаю, через пять-десять лет на рынке трудоустройства будет полуофициально употребляться термин «жертвы ковида», а работодатели в вакансиях будут писать: «Соискателям, окончившим школу в 2020-2023 году, просьба не беспокоить»...

Проблемы эти актуальны не только для дистанта, но и для карантина. Помнится, в моем советском детстве мы даже на больничном делали домашку. Единственный вариант «не делать» был только если ты при смерти. Сейчас треть класса лежит с температурой 37.2 в гаджетах, остальные - там же, но без температуры. При этом не учится никто.

В сухом остатке у меня два предложения. Первое: давайте на каникулы дети в этом году уйдут с июля. В идеале их бы всех на второй год оставить, но здесь уже с военкоматами договариваться придется. Пусть они хоть немного наверстают то, что прогуляли-проболели-прокарантинили-прокрастинировали-продистанцировали. Сделали ведь так в свое время в Германии - и как-то справились.

Второе: пора уже выработать единые стандарты дистант-обучения хотя бы для области. Чтобы все играли по одним правилам.

А то ведь получается как в анекдоте: «Главное, что мы все здоровы, правда, мам?»

Наталья Гвоздь

Источник: Псковская Лента Новостей
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