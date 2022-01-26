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Решение о расположении временного моста через Великую пока не принято - эксперт

Решение о том, где расположится временный мост через Великую, пока не приняли. Об этом сообщила директор компании-проектировщика «Стройдормостпроект» Елена Трошкова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Елена Трошкова назвала вопрос строительства временного моста через Великую «очень сложным». Тем не менее, по ее словам, он необходим, чтобы не нарушать нормальную жизнедеятельность псковичей на время ремонта Ольгинского моста.

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«Неважно, будет это створ улиц Розы Люксембург и Профсоюзной или каких-либо других. На сегодняшний день решение пока не принято, оно плавающее. Мы смотрим варианты и оцениваем риски, смотрим на прилежащие дома. Пока еще рано об этом говорить», - добавила директор компании-проектировщика.

Напомним, временный мост через реку Великую планируют возвести в Пскове, чтобы обеспечить связь жителей Завеличья с центром города. Предварительно мост планируют установить в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной.