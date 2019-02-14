Фотофакт: На улице Труда светофор «отвернулся» от водителей

Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на проспекте Ленина в Великих Луках

Псковская прокуратура выявила 37 нарушений закона при содержании дорожно-уличной сети в зимний период

Водитель съехал в кювет на дороге в Великолукском районе и скрылся с места ДТП