АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Паркуюсь как душе угодно

Уже не раз, проходя около здания РЖД на Гагарина, 15, наблюдаю вот такую картину.

Люди, не ленитесь, фотографируйте это свинство и отправляйте обращения на сайт ГИБДД города Пскова.