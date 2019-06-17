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АвтоМир / Интерактив

Провал асфальта образовался на Инженерном мосту в Пскове

17.06.2019 09:46|ПсковКомментариев: 1

Провал асфальта образовался на Инженерном мосту в Пскове. Об этом накануне сообщила одна из пользователей группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «Вконтакте», опубликовав красноречивое фото.

Подписчики сообщества активно комментируют фото. По информации одного из них, неделю назад дырка на этом мосту была меньше.

Напомним, Инженерный мост - мост через реку Пскова в Пскове, введенный в эксплуатацию в 1977 году. Соединяет центр Пскова (Привокзалье) с городским районом Запсковье в створе Вокзальной улицы с улицей Декабриста Пущина, с одной стороны, и Инженерной улицы, с другой стороны (Запсковья), соответственно.

Теги: #мосты
Источник: Псковская Лента Новостей
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