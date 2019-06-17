Интерактив: Опасная парковка

В Павшино за рулем мопеда погибла женщина

Пассажирка автомобиля, врезавшегося в двухэтажный автобус в Пушкиногорском районе, скончалась в больнице

Шесть человек пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе

На улице Поземского в Пскове автомобиль «Жигули» столкнулся с припаркованной иномаркой

С 1 июля откроется новый автобусный маршрут «Псков - Сланцы» - расписание и цены

Полиция просит помочь свидетелей ДТП на Юбилейной в Пскове

Стали известны подробности ДТП с двухэтажным автобусом и легковушкой в Пушкиногорском районе

Очевидцы: В Пушкиногорском районе - серьезное ДТП, столкнулись двухэтажный автобус и легковушка. ВИДЕО

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Водитель «Мерседес-Бенц» заснул за рулем и врезался в дерево в Невеле