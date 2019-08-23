Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход

В Воронежской области в ДТП с шестью пострадавшими травмы получили три псковички. ФОТО

Водитель трактора погиб в ДТП в Псковском районе

Из-за автобуса и крана сильно затруднено движение на улице Юбилейной в Пскове

«Псковпассажиравтотранс» начал проверку по случаю с пассажирским автобусом, проскочившим перед поездом

Интерактив: То «ПАЗики» ездят по маршруту, то старые ЛиАЗы глохнут

В Псковском районе ищут свидетелей ДТП с пострадавшими, случившемся из-за водителя в наркотическом опьянении

Автомобильное движение между Псковом и Петербургом прервал табун лошадей. ВИДЕО

На трассе Петербург-Псков автомобиль сбил лося и улетел в кювет

В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин. ФОТО

«Псковпассажиравтотранс» предупредил о внеплановой задержке продажи проездных

В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме