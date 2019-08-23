АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье

Вот уже как почти месяц открыто движение по улицам Инженерная - Юности, тысячи жителей этого микрорайона - молодых, старых, с детьми продолжают ходить на остановку за километр, а с маленьким ребенком это не так уж и просто. Скоро сдадут очередной дом, и новые молодые семьи узнают, что им предстоит проходить ежедневно целую дистанцию до автобуса. Когда же пустят хоть какой-нибудь маршрут, или продлят действующие?

С таким вопросом обратился в автобусный парк и получил такой ответ: «На данный момент никаких изменений не запланировано. Все автобусные маршруты работают в штатном режиме, за исключением объезда на участках ремонта дороги».

Кондуктор маршрута №11 сказала о том, что при открытии улицы через пару дней им объявили, что маршрут № 11 должен будет как маршрут 11А пройти по данным улицам, но, когда настал час «икс», все отменили, и маршрут остался прежним. Как пояснила кондуктор, надо проводить конкурс на данные маршруты.

Город специально тянет процедуру конкурса на действующие маршруты или проблема в чем-то другом?

Максим