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Интерактив: Водитель перегородил пешеходную дорожку на улице Гоголя в Пскове

Почему водитель данного ТС посчитал возможным проигнорировать и требования ПДД и интересы других людей (пешеходов, в том числе мам с колясками, маломобильных граждан и т.д)? Машина стоит между домами 24 и 22 по улице Гоголя.

ПДД России, пункт 12.4 гласит, что остановка запрещается «в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан)».

Aleks