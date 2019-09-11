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Интерактив: Ни у кого не возникало мысли об уширении улицы Киселева?

Сегодня привезла маму-инвалида в филиал поликлиники на улице Киселева. Получила массу «положительных» эмоций от реконструкции улицы. У меня возникли вопросы к администрации города:

При заключении контракта с подрядчиком вами выбирается самый бездарный проект?Почему не предусмотрены парковки перед поликлиникой и управляющей компанией «Пароменское»? Нет «карманов» для машин жильцов домов №11 и 13 по Киселева.

В контракте прописан пункт - создание наибольшего количества препятствий для посетителей поликлиники?

Ни у кого не возникало мысли об уширении улицы? Из-за припаркованных машин двусторонние движение невозможно уже сейчас.

Ирина