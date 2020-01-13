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Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого

Стул бывает удобный, бывает жидкий, а бывает - предупреждающий.

Вот так огородили приоткрытый люк на улице Кошевого.

Фото: группа «Псков за рулем», соцсеть ВКонтакте