Фотофакт: Дорожную разметку исправляют на улице Рокоссовского в Пскове

Фотофакт: Два новых арт-объекта появились в Пскове

Интерактив: В Пскове такие грязные светофоры, что непонятно, какой свет горит

АвтоМир / Интерактив

Интерактив: В Пскове такие грязные светофоры, что непонятно, какой свет горит

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Почему в Пскове много грязных светофоров? До такой степени грязных, что даже непонятно, какой цвет горит. Таисия