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АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: На перекрестке Рижский проспект - Юбилейная появились профилактические таблички

24.06.2020 15:20|ПсковКомментариев: 1

На перекрестке Рижский проспект - Юбилейная появились таблички, призывающие взрослых пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения при пересечении проезжей части.

Людмила

Источник: Псковская Лента Новостей
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