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Фотофакт: Рядом с рынком «Маяк» открыт люк

Рядом с рынком «Маяк» открыт люк. Крышка рядом.

Место проходное и ничего не огорожено. Так и до беды недалеко. В темноте можно и не увидеть.

Надежда