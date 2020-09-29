Интерактив: Зачем снимают слой травы на Чудской?

От улицы Чудской до самого моста Александра Невского снимают слой травы. Кто-нибудь знает/предполагает причину? Газон вполне густой и радующий своей ухоженностью...
Татьяна
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, ООО «СМУ-17» в рамках муниципального контракта ведет работы на улице Чудской по удалению излишнего напластования грунта с обочин. Аналогичные работы будут выполнены еще на нескольких улицах.
Согласно информации на сайте госзакупок, в августе администрация Пскова заключила контракт с ООО «Строительно-монтажное управление-17» на выполнение работ по созданию устойчивого дернового покрытия на разделительной полосе вдоль автомобильных дорог. Стоимость контракта 20 млн 165 тыс. 365 рублей.
Работы проводятся по 18 адресам:
1. площадь Героев-десантников (128-й Стрелковой Дивизии)
2. Крестовское шоссе
3. Кузнецкая (от Кузнецкого моста до улицы Ипподромной)
4. Металлистов
5. Советской Армии (до улицы Железнодорожной)
6. Леона Поземского
7. Труда, в том числе разделительная полоса
8. Чудская, в том числе разделительная полоса
9. Коммунальная
10. Кузбасской Дивизии (от Юбилейной до круга)
11. Звездная
12. Новоселов
13. проспект Энтузиастов, в том числе развязка Труда - Энтузиастов
14. Максима Горького
15. Юбилейная (от Рижского пр. до моста А.Невского)
16. Розы Люксембург
17. Красноармейская
18. Западная
Срок завершения работ – 1 ноября 2020 года.